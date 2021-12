“Iedereen weet dat het de laatste twee races zijn en gaat dus vol gas”, blikt Hinze vooruit op de ontknoping in Londen. “Ik ben er trots op dat ik nog steeds de leiderstrui draag.”

“Er zijn goede en snelle vrouwen, maar ik heb geen angst voor ze. De vorige keer lukte het Lea Sophie Friedrich om mij te verslaan op de keirin. Ik ga mijn best doen zodat dit niet nog een keer gebeurt.”

Stressvolle week

De afgelopen week omschrijft Hinze als stressvol. Na de races in Panevezys had ze weinig tijd voor herstel. “Ik heb alleen maandag en dinsdag goed kunnen trainen, maar moest ook anderhalf uur heen en terugrijden voor een coronatest.”

“Woensdag ben ik vervolgens alweer richting Londen gevlogen. Maar ik doe er alles aan om fit te zijn voor de eerste manche in Londen.”

Uitverkocht

Ze kijkt ernaar uit om in een uitverkocht Lee Valley VeloPark te rijden. “Ik ben hier vaker geweest voor het WK en de wereldbeker. Ik herinner me vooral veel publiek en geluid. Dat was heel leuk.”

Na de ontknoping in Londen is ze van plan wat rust te pakken. “Ik ga pas weer trainen na kerstmis.”

