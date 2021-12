‘Hattrick Harrie’ laat niet veel over aan zijn concurrenten. De man uit Luyksgestel wint zowat elke wedstrijd waar hij aan de start staat. In het klassement van de UCI Track Champions League is Stefan Bötticher, die hem versloeg op de keirin in Mallorca, de eerste concurrent op 18 punten achterstand. Hoogland staat met 47 punten zelfs dertig punten achter op zijn landgenoot.

Kansen voor concurrentie?

Volgens Tournant liggen de grootste kansen voor de concurrenten van Lavreysen op de keirin. Lavreysen werd op die discipline eerder al verslagen en Bötticher kwam ook bij de vorige wedstrijd dichtbij. “Als Hoogland in de finale niet omhoog had gestuurd, denk ik dat de Duitser zaterdag de keirin weer had gewonnen.”

Op de sprint is dat een heel ander verhaal. Volgens Tournant heeft dit ook te maken met de concurrentie die een soort minderwaardigheidscomplex heeft opgelopen. “Naast zijn fysieke dominantie maakt Lavreysen iedereen bang. Ook door dit aspect wint hij zijn wedstrijden”, legt de olympisch kampioen op de teamsprint van 2000 uit.

Toch is de concurrentie niet kansloos, volgens de Eurosport-expert . De zwakte van Lavreysen zit hem volgens Tournant in de voorrondes van het sprinttoernooi. Tot aan de finale staan in de Track Champions League niet twee, maar drie renners aan de start. “Als een renner hem vroeg verrast en de andere renner hem het gat laat dichten, kan het. Dat is volgens mij de sleutel.”

Vermoeidheid

Ook vermoeidheid kan de Nederlander parten gaan spelen. Vooral komend weekend, als er in Londen twee manches van de Track Champions League verreden worden. “Als hij vrijdag twee finales haalt, kan hij dan zaterdag hetzelfde doen,” vraagt de Franse analist zich hardop af.

Daarnaast waarschuwt of hoopt Tournant – zelf meervoudig wereldkampioen – ook op vermoeidheid door de plichtplegingen na een overwinning. “Terwijl Lavreysen wordt gepresenteerd aan het publiek als leider van het klassement, wordt geïnterviewd of op het podium staat, kunnen zijn tegenstanders herstellen en zich voorbereiden op de volgende race.”

Volgens Tournant bepalen de komende twee wedstrijden of Lavreysen eigenlijk wel een mens is. Kijk komend weekend live via Eurosport of discovery+ naar de UCI Track Champions League.

