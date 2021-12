Ook Hoogland, de partner van Braspennincx , zal niet afreizen naar de Engelse hoofdstad. Hoewel de sprinter nog geen positieve test heeft afgeleverd, zal hij de reis niet maken en is ook hij inmiddels in quarantaine gegaan.

“Ik heb op dit moment wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben een close-contact van Shanne. Hoewel ik zelf niet positief heb getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen”, aldus Hoogland in een reactie tegenover Eurosport.

Lavreysen

Collega-sprinter en klassementsleider op het onderdeel Sprint Harrie Lavreysen reist wel af naar London. Hij trekt de leiderstrui aan en hoopt zijn reeks van overwinningen een vervolg te kunnen geven.

‘Ik heb donderdag de uitslag van de PCR-test gehad en die was negatief. In overleg met de ploegarts hebben we besloten dat we kunnen reizen. Gelukkig hebben we deze week niet samen getraind anders had ik niet naar London kunnen gaan”, laat de tweevoudig olympisch kampioen van Tokio weten vlak voor vertrek.

Ook Kirsten Wild en Roy Eefting – die op de duuronderdelen in actie komen – reizen af naar Londen.

