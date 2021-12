Aan goede sprinters is in het Duitse vrouwenwielrennen geen gebrek. Hinze was met drie gouden medailles het goudhaantje van het wereldkampioenschap in 2020. Friedrich was met eveneens drie keer goud de gevierde vrouw op het WK in 2021. Op dat WK stonden de twee tegenover elkaar in de sprintfinale, die Hinze wist te winnen. Samen wonnen ze echter ook goud in de teamsprint.

De situatie doet niet alleen denken aan die van Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen, maar ook aan die van Vogel en Welte. Samen was het duo beresterk op de teamsprint, maar individueel stonden ze vaak tegenover elkaar.

Twist tussen vriendinnen

“Op de baan schenk je elkaar niets, je wilt allebei winnen. Maar ze kunnen beiden goed onderscheid maken tussen op de baan en naast de baan. Na de duels zijn ze gericht op het hoofddoel: goud op de teamsprint op de Spelen”, legt Vogel uit aan Eurosport Duitsland

Volgens Vogel is een duel met een goede vriend wel extra lastig. “Je kent elkaar zo goed en daar maak je gebruik van, maar je gaat ook niet unfair met elkaar om. Ik vond het tegen Miriam een stuk lastiger dan tegen anderen”, herinnert zij zich.

Na twee ronden staat Hinze elf punten voor op Friedrich in het klassement van de UCI Track Champions League. Op 3 en 4 december staan in Londen de volgende twee wedstrijden gepland.

