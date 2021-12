De jury was onverbiddelijk nadat Wild door toedoen van anderen uit haar pedaal was geklikt. Er staat normaal vijf ronden voor het verhelpen van dit euvel, maar in plaats daarvan liet de jury Wild afvallen. Het slachtoffer in kwestie vermoedt dat dit gebeurde omdat er sprake was van tijdnood.

Een weekje later bracht Wild niet de jury, maar concurrentie in tijdnood. Op de verkorte scratch – die uit slechts twintig ronden bestaat – noteerde de olympisch bronzen Wild een sterk staaltje door vier ronden voor het einde de koppositie te grijpen en die niet meer uit handen te geven.

Ad

UCI Track Champions League UCITCL Londen | Lavreysen blijkt met vierde plaats op keirin toch niet onverslaanbaar EEN UUR GELEDEN

Archibald komt er niet aan

Klassementsleider Katie Archibald kwam er niet meer overheen, terwijl de meters voor de 39-jarige Wild verder en verder opliepen en alle meters in het rood sloegen. Wild hield echter stand, zelfs ten opzichte van de vrijwel ongenaakbare Archibald.

Alles bij elkaar opgeteld rondde Wild een sprint van een kilometer lang succesvol af: met winst op de scratch! Dankzij deze overwinning stijgt Wild in het Endurance klassement, maar door de verloren punten in Litouwen is van een serieuze strijd helaas geen sprake meer.

UCI Track Champions League UCITCL Londen | Wild hoeft op afvalkoers slechts te buigen voor fenomenale Archibald 2 UUR GELEDEN