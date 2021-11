Het zijn drukke avonden voor de baanwielrenners, die vrijwel constant aan het sprinten zijn op de wielerbaan. De nieuwe opzet in Mallorca zorgde naarmate de avond vorderde voor flink verzuurde benen, waardoor de pure macht in de slotfase misschien ietwat ontbrak.

Bötticher profiteerde hiervan door de overwinning op de keirin op te eisen. De Duitser leek het wiel van Hoogland eventjes te verliezen, maar zette op tijd aan en toen was het een kwestie van erop en erover. Hoogland moest genoegen nemen met de tweede positie, nadat hij op de pure sprint de finale al was misgelopen.

Ook Lavreysen kon niet voorkomen dat de winst naar Duitsland ging. Diezelfde Lavreysen pakte dankzij winst op de sprint en een derde positie op de keirin wel de leiding in het algemeen klassement sprint. Hij start in Litouwen met al best een leuke voorsprong in de nieuw ontworpen leiderstrui.Die voorsprong is best leuk omdat sprintfinalist Mikhail Iakovlev niet thuisgaf op de keirin, waar Bötticher juist wat punten liet liggen bij de sprint. Lavreysen was in Mallorca overall de beste en finishte ook twee keer voor Hoogland, die twee maal derde werd.