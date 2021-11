UCITCL Panevėžys | Kijk mee hoe twee minuten lang lactaat uit oren Lavreysen spuit

Lavreysen wordt twee minuten lang gevolgd, vanaf het moment dat hij na zijn winnende sprint van de fiets stapt. ‘Hattrick Harrie’ had even eerder in een koninklijke sprint het gat ten opzichte van de rappe Nicholas Paul gedicht, waarna hij zijn armen in de lucht kon steken om weer een overwinning te vieren.

Die armen in de lucht steken, lukte nog net. Het lactaat spoot namelijk uit de oren van Lavreysen, die amper weet waar hij het zoeken moet. Afstappen is al een hele opgave en daarna treedt de eerste fase van herstel in, maar dit betekent niet dat hij zich direct kiplekker voelt.

Hoogland

Mooi is dat Jeffrey Hoogland als één van de eersten zijn felicitaties overbrengt, terwijl Lavreysen over het middenterrein waggelt, ondertussen nippend van zijn hersteldrankje. Uiteindelijk neemt Lavreysen snel weer plaats op een fiets, om het zuur uit zijn bovenbenen weg te trappen.

Niet veel later meldde Lavreysen zich weer redelijk fris op het podium om gehuldigd te worden. Maar dankzij deze beelden weten we dat ook Lavreysen flink veel pijn lijdt, ondanks al het succes.

