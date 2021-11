De races volgen elkaar in hoog tempo op tijdens de UCI Track Champions League. Zo hoog zelfs dat de benen van Lavreysen na zijn winst op de sprint in Mallorca ontploften en winst op de keirin onmogelijk bleek. Dit keer is het programma omgedraaid – eerst keirin dan sprint – en met fitte benen was het raak.

Ondanks zijn nederlaag op de keirin mocht Lavreysen dankzij zijn sprintzege in Litouwen in de leiderstrui starten en die status maakte hij meer dan waar. Lavreysen zorgde ervoor dat concurrent Stefan Botticher niet de kans kreeg om hem op te sluiten en bleef ook Hoogland voor.

Hoogland tweede

Thuisrijder Vasilijus Lendel ging met een dubbele demarrage voor eeuwige roem en glorie voor zijn thuispubliek, maar vergde met een maximale inspanning te veel van zichzelf. Hoogland en Botticher moesten om hem heen sturen en dat ging net goed.

De tweede plaats van Hoogland is een mooie opsteker voor Lavreysen, die daardoor wat extra puntjes uitloopt op Botticher in het algemeen klassement van het onderdeel Sprint.

Later op de zaterdag komt nog het echte, pure sprintonderdeel aan bod en dan moeten Lavreysen, Hoogland en Botticher er weer staan.

