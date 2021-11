Het evenement in Panevėžys was het tweede avondje UCI Track Champions League en het volle, drukke programma van de revolutie in het baanwielrennen hakt er toch wel in. Ook bij Lavreysen. Zelfs bij Lavreysen, die in de finale moest afrekenen met Nicholas Paul.

Paul vloog er in de voorronde van de keirin al vroeg uit en was in principe dus een stukje frisser. Vandaar dat het de man uit Trinidad & Tobago lukte om het Lavreysen eventjes moeilijk te maken. Paul dacht dat het slim was om een lange sprint aan te gaan, maar een serieus gat kon hij niet slaan.

Ad

UCITCL Panevėžys | Lavreysen slaat in de leiderstrui toe met zege op de keirin

UCI Track Champions League UCITCL Panevėžys | Friedrich en Hinze demonstreren Duitse dominantie op de keirin 6 UUR GELEDEN

Tegenstander kijkt op

Lavreysen vroeg nog één keer het uiterste van zijn bovenbenen en versnelde naar een topsnelheid van maar liefst 79 kilometer per uur. Ongekend, vond ook tegenstander Paul tijdens het uitrijden. Het was voor Lavreysen genoeg om tot dagwinnaar gekroond te worden en in het klassement uit te lopen op de concurrentie.

De volgende uitdaging staat voor Lavreysen alweer om de hoek: vrijdag en zaterdag staan er Champions League-wedstrijden in Londen op het programma.

UCI Track Champions League UCITCL Panevėžys | Friedrich en Hinze demonstreren Duitse dominantie op de keirin 6 UUR GELEDEN