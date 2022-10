In oktober begint het WK Baanwielrennen in Saint--Quentin-en Yvelines, maar ook na het wereldkampioenschap moeten de renners flink aan de bak. Tijdens de tweede editie van de UCI Track Champions League strijdt de wereldtop in vijf rondes om de titel bij zowel de duur- als de sprintonderdelen.

Eerder werd bekend dat bij de sprinters onder anderen Harrie Lavreysen op de startlijst verschijnt, maar ook op de duuronderdelen zijn meerdere wereldtoppers van de partij. Voor Nederland zien we Roy Eefting en Matthijs Büchli in actie, maar daar kunnen nog een aantal renners bij komen.

Nieuw concept

Bij de UCI Track Champions League komen de 72 beste baanwielrenners in actie. Een deel van die renners heeft reeds een ticket bemachtigd door hun prestaties tijdens de eerste editie van het nieuwe toernooi. De overige atleten moeten een ticket verdienen tijdens het WK in Frankrijk.

Bij zowel de mannen als de vrouwen worden twee renners na vijf rondes in Mallorca, Berlijn, Sain-Quentin-en Yvelines en Londen gekroond tot winnaar van de UCI Track Champions League. Op de sprintonderdelen waren dat vorig jaar Harrie Lavreysen en Emma Hinze. Van de renners op de duurafstanden waren Katie Archibald en Gavin Hoover de allerbeste.

Katie Archibald

De Britse Katie Archibald is ook dit jaar weer van de partij en dat is toch wel bijzonder te noemen. Op 23 augustus van dit jaar verloor ze haar man, Rab Wardell, aan een hartstilstand. De Schotse mountainbiker had een aantal dagen daarvoor nog de Scottish MTB XC Championships op zijn naam geschreven.

Naast Archibald staan met Laura Kenny en Rachele Barbieri meerdere wereldtoppers aan de start. Kenny heeft thuis al vijf olympische, gouden medailles in de kast liggen en Barbier is de huidig wereldkampioene op de Scratch.

Nederlandse afvaardiging

Ook bij de mannen wordt het genieten geblazen. De titelverdediger Gavin Hoover heeft zijn zinnen gezet op een prolongatie, maar krijgt daarin stevige concurrentie van ondere andere twee Nederlanders. Matthijs Büchli en Roy Eefting schitteren op de aankondiging van de Champions League-deelnemers.

Büchli was eerder al wereldkampioen op de Keirin en pakte in 2021 bovendien olympisch goud op de teamsprint. Ook Roy Eefting weet wat winnen op de baan is. De 33-jarige renner pakte eerder al WK-zilver op de scratch en is meervoudig Nederlands kampioen op datzelfde onderdeel.

Een andere opvallende debutant in het deelnemersveld is Benjamin Thomas. De Fransman maakte dit jaar indruk bij zijn ploeg Cofidis op de weg. Zo reed hij twee keer naar de top tien in de Tour de France en won hij het eindklassement in de Etoile de Bessèges.

Waar kijk je?

