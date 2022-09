De 72 beste baanwielrenners in de sprint- en duuronderdelen komen in actie tijdens de nieuwe UCI Track Champions League. Een deel daarvan heeft reeds een ticket bemachtigd met prestaties tijdens de eerste editie van het toernooi, de rest moet zijn plaats verdienen tijdens het WK baanwielrennen in Parijs.

Tijdens vijf verschillende rondes in Mallorca, Berlijn, Saint-Quentin-en-Yvelines en Londen strijden de renners om de felbegeerde, nieuwe titel. Aan het eind van de vijf evenementen worden zowel bij de mannen als bij de vrouwen twee renners gekroond tot kampioen. De beste sprinter en de beste renner op de duuronderdelen mag zich dan een jaar de winnaar noemen van de UCI Track Champions League.

Titelverdediger

Harrie Lavreysen was vorig jaar met afstand de beste op de sprint. Hij won vijf van de acht wedstrijden en wil dat kunstje dit jaar graag herhalen. "Ik ben heel blij dat ik weer deel mag uitmaken van dit toernooi en het betekent veel dat ik mijn titel hier mag verdedigen."

De olympisch kampioen krijgt in de verschillende steden echter te maken met stevige concurrentie. Onder anderen Nicholas Paul, Stefan Bötticher en Kevin Quintero hebben zich reeds gekwalificeerd.

Deze mannen willen Lavreysen graag van zijn titel beroven tijdens de UCI Track Champions League Foto: Eurosport

Boost voor baanwielrennen

Lavreysen benadrukt dat de Champions League een boost heeft gegeven aan het baanwielrennen. "Onze sport heeft een heel nieuw publiek erbij gekregen en ik ben groot fan van de manier waarop alles is georganiseerd. Het is snel, amusant en gemakkelijk te volgen, ik kan niet wachten tot het weer begint."

Ook David Lappartient, voorzitter van de UCI, is blij met de geboorte van het evenement. "De eerste editie heeft onze verwachtingen meer dan overtroffen. Het werpt een nieuw licht op het baanwielrennen en op zijn atleten. Met de Champions League en het WK in Parijs hebben we geweldige maanden aan baanwielrennen voor de boeg."

