Olena Starikova uit Oekraïne ging als eerste de sprint aan, maar moest die inspanning al gauw duur verkopen. Ze werd ingehaald door Mitchell die Bayona in haar wiel had. Mitchell wist de voorsprong tot op de streep te behouden, maar de Colombiaanse kwam heel dichtbij. Uiteindelijk scheidde minder dan een honderdste van een seconde de twee vrouwen.

Braspennincx, Van Riessen en Van der Wouw deden niet mee voor de overwinning. Vanuit het achterveld wist Braspennincx wel de derde plek te behalen. Belangrijk voor haar positie in het klassement. Ze blijft zo eerste.

