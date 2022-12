Valente was deze Champions League een toonbeeld van van degelijkheid. Ze maakte nauwelijks fouten en was ze constant bij de beste vijf te vinden. Dat in tegenstelling tot de Schotse Archibald. Tot tweemaal toe vloog ze er in in de openingsrondes van de afvalkoers uit.

Hoewel Archibald meer wedstrijden wist te winnen dan haar Amerikaanse tegenstander (vijf om één) had ze het vandaag niet in eigen hand. de Olympisch kampioene op de keirin moest een voorsprong verdedigen van zes punten. Geen fouten maken en tot minstens de laatste vier geraken was het devies.

Zonder problemen lukte het haar. Archibald probeerde Valente nog dwars te zitten door in haar wiel te rijden en voor de finish haar in te sluiten. Maar de Amerikaans was bij de les en won zo de tweede editie van de Track Champions League.

Voor haar overwinning krijgt Valente 25.000 euro prijzengeld

