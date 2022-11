Lavreysen had naar eigen zeggen geen ideale voorbereiding voor het openingsweekend: "Het was weer een heftige en zware wedstrijd. Ik had niet helemaal de optimale voorbereiding, want ik was een beetje ziek geweest vlak voor ik naar Mallorca ging. Daardoor had ik helaas niet meer op de baan getraind. Ik denk dat ik daar het meeste last van had."

"Ik voelde me toch wel goed voorafgaand aan de avond, alleen mijn herstel tijdens de wedstrijd was niet optimaal. Ik heb er wel echt van genoten. Het was weer echt een mooie avond en ik heb ook keirin kunnen winnen. Dat was heel vet en dat heb ik mooi tactisch gedaan", aldus de wereldkampioen.

Zeldzaam verlies in de sprint

Lavreysen wordt zelden geklopt op de sprint, maar dit weekend was de koek bij de Nederland op aan het einde: "De sprint daarna ging ook nog best wel prima, maar ik merkte al voordat ik de finale in ging dat ik echt leeg was. Dat heb ik niet helemaal slim gedaan en helaas verloren, maar ik ben heel blij dat ik als leider naar de volgende ronde kan komende week."

Lavreysen zag de vermoeidheid ook terug in de tijden: "De finale was wel echt traag. Ik reed van kop en ik moest hem heel hard optrekken. Ik reed een 10.2 of een 10.3. Ik was gewoon helemaal op, dus ik was in die laatste bocht al bang dat hij zou komen. Daar was hij ook. Het zat er gewoon niet meer in."

Ondanks het verlies staat Lavreysen er gewoon uitstekend voor en dat komt ook door het format, zo legt hij uit: "Op een EK of een WK wil je winnen, maar bij de Champions League gaat het erom dat je telkens hoog eindigt en uiteindelijk hoog in de ranking komt. Nu heb ik een sprint verloren en dat is iets groots. Dat snap ik ook, want ik ben verslagen. Ik kijk toch verder, want ik moet zorgen dat ik komende wedstrijd telkens hoog eindig, want het gaat er mij uiteindelijk om dat ik de League wil winnen. Natuurlijk wil ik niet verliezen, maar ik kijk wel verder."

Bovendien zorgt het format ervoor dat Lavreysen snel wraak kan nemen: "Dat is alleen maar mooi. Natuurlijk is het makkelijk om te denken dat je alleen maar wilt winnen, maar eigenlijk is het goed. Ik hoop nu alweer om in Berlijn weer zo'n finale te hebben en het dan beter te doen."

"Je kunt gewoon heel veel wedstrijden rijden tegen elkaar. Anders zou ik Matthew Richardson nooit tegenkomen. Dat moet je echt geluk hebben dat je elkaar bij een Nations Cup tegenkomt, maar voor hetzelfde geld is dat niet zo. Dan heb ik pas volgend jaar op het WK weer een wedstrijd tegen hem. Dit is ideaal om elkaar te leren kennen", aldus Lavreysen.

Wel winst op de keirin

Op de keirin was het wel raak voor Lavreysen, ook al kon hij zijn vriend Jeffrey Hoogland niet mee naar de finale loodsen: "Ik zat in de eerste rit samen met Jeffrey. We hadden niet echt samen een plan bedacht, maar ik dacht wel dat ik even goed af zou houden voor Jeffrey. Ik ging helaas iets te vroeg en toen miste Jeffrey de finale."

Hierdoor moest Lavreysen het in de finale ineens opnemen tegen een Australisch blok: "Toen zat ik in de finale wel met twee Australiërs en die gingen samen naar voren. Ik had gelukkig snel door dat ik erachter moest zitten als ze met zijn tweeën zouden komen. Dan zou het nog wel kunnen. Ik had precies het goede moment en ik kon met ze mee. Ik zat dus in het wiel van Richardson. In de laatste ronde kreeg ik wel een paar beuken, maar ik dacht dat ik hem zou winnen als ik hier zou blijven rijden. Ik blijf gewoon op mijn plek zitten."

Topvorm vasthouden

Vanwege het drukke schema moet Lavreysen verstandig omgaan met de krachten en kan hij niet volle bak trainen: "Op het WK hadden we de maximale topvorm en die zijn we eigenlijk gewoon aan het vasthouden. Alles staat op onderhoud en we kunnen niet te veel trainen. Ik heb vanmorgen een krachttraining gedaan, maar dat is allemaal heel licht. Ik kan in deze vier weken geen krachten opbouwen. Ik ben ermee bezig dat ik de krachttraining kan doen zodat ik mijn spierkracht behoud, maar niet vermoeid ben voor komende zaterdag in Berlijn."

Dat betekent echter niet dat het niveau dan ook lager ligt, ondanks dat de rondetijden in Mallorca niet razendsnel waren. Volgens Lavreysen ligt dat vooral aan het format: "Bij de sprint is het lastiger te zien, want we rijden nu meestal met drie rijders en dan worden de sprintritten heel lang. Want je dan ziet is dat die drie rondes gemiddeld heel snel zijn, maar bij de laatste ronde is het niet zo spectaculair dat er een zieke topsnelheid wordt gehaald. Ik denk dat je daar mindere tijden en mindere wattages gaat zien, omdat er dan minder echt grote explosies van kracht zijn. Alles wordt uitgesmeerd over meerdere rondes, omdat je telkens goed moet positioneren en klaarzitten."

Concurrenten

Lavreysen heeft dus meteen de leiding in het klassement gegrepen en de vraag is waar de concurrentie vandaan komt dit jaar. Kan Richardson dit niveau vasthouden. Volgens Lavreysen moeten we toch vooral naar de bekende hoek kijken: "Jeffrey Hoogland heeft niet optimaal gereden in Mallorca, maar ik verwacht dat hij zeker weer concurrentie gaat bieden. Hij is gewoon in vorm en gaat er bij zijn.

"Ik denk dat Stefan Bötticher ook zijn vorm heel goed vast kan houden. Dat hebben we vorig jaar gezien. Aan het begin van de league had ik finale tegen elke keer andere renners, maar bij de laatste wedstrijd in Londen was Stefan Bötticher de enige met wie ik nog echt moeite had om te verslaan. Dus die verwacht ik zeker weer. Ik ben heel benieuwd hoe iedereen de vorm gaat vasthouden, maar ook van mezelf. Ik heb zelf ook nog nooit vier weken achter elkaar wedstrijden gehad, dus daar ben ik benieuwd naar", aldus de Nederlander.

Volgens Jan Hermsen zijn er nu al heel veel baanwielrenners geweest die de grootste uitdager van Lavreysen waren, maar nooit konden ze het lang volhouden. Hermsen vraagt Lavreysen dan ook of het vertrouwen geeft dat niemand echt jarenlang met zijn niveau kan wedijveren. "Zo zie ik het zelf niet helemaal", zegt Lavreysen. "Richardson is gewoon wereldkampioen teamsprint geworden met Australië. Ik verwacht niet dat hij volgend jaar weg is. Daar moet ik niet vanuit gaan. Hij kan alleen nog maar stappen maken zelfs. Ik mag niet denken dat het makkelijk is."

