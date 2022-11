UCITCL | Hoogland gaat strijd aan met Lavreysen - "Harrie kan het meeste drinken"

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn misschien wel de twee beste mannelijke baanwielrenners van de wereld. Lavrerysen benadrukte dat nog maar weer eens door afgelopen weekend op Mallorca de leiding te pakken in de UCI Track Champions League.

Dat de mannen ook op andere vlakken competitief zijn, bewijst een onderling spelletje. De Nederlanders moeten meerdere vragen beantwoorden met ofwel het hoofd van Lavreysen ofwel het hoofd van Hoogland en daar vallen een aantal dingen op.

Wie eet het meest?

Zo vinden beiden dat Hoogland eerder een sprint in een wegwedstrijd zou winnen, maar is er ook de unanieme overtuiging dat Lavreysen de UCI Track Champions League op zijn naam gaat schrijven. Verder kan Harrie het beste tegen alcohol, eet Jeffrey het allermeest en zijn de mannen het over veel zaken ook niet eens.

Op de vraag 'wie is het meest fanatiek' kiezen beide baankanonnen zichzelf als antwoord. Om toch tot een winnaar te komen wordt een klassieke spelletje steen-papier-schaar gespeeld. Net als tijdens het WK en de UCI Track Champions League is het Lavreysen die aan het langste eind trekt. Krijgt Hoogland dit jaar nog zijn revanche?

