Wanneer is de UCI Track Champions League

De tweede editie van de UCI Track Champions League heeft vijf manches in vier verschillende landen.

Eerste ronde: Mallorca, Spanje - Zaterdag 12 november

Tweede ronde: Berlijn, Duitsland - Zaterdag 19 november

Derde ronde: Parijs, Frankrijk - Zaterdag 26 november

Vierde ronde: Londen, Groot-Brittannië - Vrijdag 2 december

Vijfde ronde: Londen, Groot-Brittannië - Zaterdag 3 december

Endurance en Sprint

Er zijn twee verschillende disciplines tijdens de Track Champions League. De Endurance onderdelen en de Sprint onderdelen. Bij beide onderdelen doen er 18 vrouwen mee en 18 mannen. Totaal doen er dus 72 renners mee in de strijd voor het hoogst haalbare.

Sprint kampioenschap

Keirin: De twee snelste coureurs uit de drie heats kwalificeren zich voor een finale met zes deelnemers.

De twee snelste coureurs uit de drie heats kwalificeren zich voor een finale met zes deelnemers. Sprint: Heats van drie renners tot de finale waar de twee beste renners het tegen elkaar op gaan nemen.

Endurance kampioenschap

Scratch: Een kortere en snellere versie dan wat je tot nu toe gewend bent.

Een kortere en snellere versie dan wat je tot nu toe gewend bent. Afvalkoers: Bij elke tweede passage van de streep valt de laatste renner over de lijn af tot de beste over blijft.

Hoe werken de punten?

De coureurs scoren punten voor elk behaald resultaat. Elk punt telt. In ieder onderdeel worden de punten na de laatste avond in Londen bij elkaar opgeteld en zijn er dus vier kampioenen over.

Wie doen er mee?

Bij de UCI Track Champions League doen enkel 's wereld beste coureurs mee. De deelnemers zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun behaalde resultaten, palmares en status in de sport. Dit zijn de deelnemers die al bekend zijn gemaakt:

Sprint mannen

Harrie Lavreysen (Nederland)

Stefan Botticher (Duitsland)

Nicholas Paul (Trinidad & Tobago)

Kevin Quintero (Colombia)

Matthew Richardson (Australië)

Mikhail Yakovlev (Israël)

De overige deelnemers moeten nog bekend gemaakt worden.

Sprint Vrouwen

Emma Hinze (Duitsland)

Lea Friedrich (Duitsland)

Mathilde Gros (Frankrijk)

Shanne Braspennincx (Nederland)

Kelsey Mitchell (Canada)

Martha Bayona (Colombia)

De overige deelnemers moeten nog bekend gemaakt worden.

Mannen Endurance

Gavin Hoover (Verenigde Staten)

Roy Eefting (Nederland)

Benjamin Thomas (Frankrijk)

Matthijs Buchli (Nederland)

Sebastian Mora (Spanje)

Michele Scartezzini (Italië)

Vrouwen Endurance

Katie Archibald (Groot-Brittannië)

Laura Kenny (Groot-Brittannië)

Rachele Barbieri (Italië)

Martina Fidanza (Italië)

Tsuyaka Uchino (Japan)

Anita Stenberg (Noorwegen)

