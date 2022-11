UCITCL | Archibald komt op de scratch eens te meer bovendrijven

Waar Stewart in de slotfase een rondje voorsprong pakte en het veld volledig uit elkaar lag, leken de vrouwen zelfs eventjes af te stevenen op een sprint. Zo ver kwam het niet, want als Archibald een kansje ruikt op een overwinning dan trekt ze de race meestal ook naar zich toe.

De erelijst van Archibald is zo ongeveer niet bij te houden en ook in de UCI Track Champions League is het bij haar eerste kans al gelijk weer raak. Ze had de beste benen en sneed na twintig rondjes nummers twee en drie Tania Calvo Barbero en Jennifer Valente figuurlijk de pas af.

Geen Nederlandse vrouwen

In tegenstelling tot vorig jaar doen er geen Nederlandse vrouwen mee op de endurance-onderdelen. Dit heeft vooral te maken met het stoppen van Kirsten Wild, die tijdens het eerste seizoen nog tot de toppers behoorde.

Behalve de scratch staat voor Archibald en co ook nog de afvalkoers op het programma.

