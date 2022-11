Slechts vijftien vrouwen gingen van start op de afvalkoers. Door een zware valpartij op de scratch besloten drie vrouwen niet de baan op te gaan. Vroeg in de wedstrijd leek Archibald een paar keer in de problemen te komen. Lang bleef ze achterin het peloton om andere vrouwen klem te rijden, al kwam ze daarbij twee keer zelf in de problemen.

Daarna ging het roer om de bij de Schotse. Ze was vaker voorin het pelotonnetje te vinden om het tempo omhoog te gooien. Langzaam maar zeker moesten steeds meer vrouwen afhaken totdat Valente en Archibald samen overbleven.

De Amerikaanse leek eerst het overwicht te hebben, maar op het eennalaatste rechte eind verhoogde de Britse het tempo, waarna Valente de handdoek in de ring wierp.

Na de wedstrijd in St-Quentin-en-Yvelines volgen nog twee wedstrijden die gehouden worden in de Britse hoofdstad Londen.

