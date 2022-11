UCITCL | Bayona zorgt voor Colombiaans feestje op de keirin, Braspennincx in leiderstrui

Bayona loopt al even mee en komt op grote toernooien altijd wel bovendrijven, maar een zekerheidje voor een medaille is ze ook weer niet. Desondanks hadden de olympisch kampioene en zelfs de regenboogtrui geen antwoord op de kracht in haar benen.

De Colombiaanse reed naar de kop, ging aan kop en bleef op kop. Daar konden Kelsey Mitchell en Lea Friedrich niets aan veranderen en Shanne Braspennincx evenmin. De vierde plaats van Braspennincx en de bijbehorende punten waren echter wel voldoende om de eerste avond af te sluiten in de leiderstrui voor sprinters.

Braspennincx op kop

Na de onderdelen sprint en keirin zijn de verschillen klein, maar Braspennincx koestert een voorsprong van twee punten op Olena Starikova. Het is daarom op dit moment vooral leuk dat de Nederlandse bovenaan staat en in Berlijn de leiderstrui mag dragen, want het kan nog alle kanten op.

Het feit dat Braspennincx geen enkel onderdeel won, maar wel de meest constante prestatie neerzette, zegt wat dat betreft voldoende, ook over het startveld dat voorlopig aan elkaar is gewaagd.

Wel kan worden gesteld dat de Duitse vrouwen voorlopig tegenvallen, omdat ze normaal een stuk oppermachtiger zijn en zelden worden verslagen.

