Bibic nam tijdens de wedstrijd samen met zijn landgenoot Guillemette het heft in handen. Met z’n tweeën hielden ze het tempo hoog en zorgden ze ervoor dat ze niet in de problemen kwamen. Dit plannetje lukte. Een voor een moesten concurrenten sneuvelen waardoor er uiteindelijk Perrett, Bibic en Guillemette overbleven.

Guillemette werd de nieuwe leider in het spannende lange afstandsklassement. Concurrenten als Stewart, Woods en Hoover moesten al vroeg het veld ruimen. Ze eindigden respectievelijk als negende, tiende en zeventiende.

Roy Eefting en Matthijs Büchli speelden in de wedstrijd geen rol van betekenis. Eefting heeft altijd moeite met het hoge tempo van de afvalrace en eindigde als twaalfde. Voormalig sprinter en wegrenner Büchli hield het langer vol, maar moest uiteindelijk ook de strijd staken. Hij eindigde als zevende.

