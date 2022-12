Büchli liet na het winnen van een gouden medaille op de teamsprint op de Olympische Spelen weten dat hij nieuwe doelen nastreefde. Zo ging hij rijden bij BEAT Cycling Team op de weg. Vorige maand maakte hij zijn rentree op de baan bij de UCI Track Champions League. Dit keer niet als sprinter of keirinspecialist, maar als duurrenner.

Op de afvalkoersen kan Büchli het beste zijn sprintkwaliteiten kwijt. Met spectaculaire versnellingen in de beslissende rondes verrast hij regelmatig renners die niet opletten.

Vandaag leek hij voor het eerst op weg naar een overwinning. Hij zat in het wiel van klassementsleider Mora Vedri die vroeg aanging. Met een halve ronde te gaan, haalde Büchli de Spanjaard in en kwam hij op kop te liggen. Slechts twintig meter had de finishstreep eerder moeten liggen, want in de laatste meters kwam de Brit Stewart hard voorbij.

Stewart komt door zijn zege nog gevaarlijk dichtbij Mora. Zijn achterstand bedraagt nog slechts vijf punten. Claudio Imhof die voor vandaag nog gelijkstond met de Spanjaard heeft een achterstand van een punt.

