De 36 beste sprinters ter wereld komen in actie tijdens de tweede editie van de UCI Track Champions League. Een deel van de startlijst had al een ticket bemachtigd met prestaties tijdens de eerste editie van het toernooi, de rest moest zijn plaats verdienen tijdens het WK.

Door de goede prestaties van de Nederlanders schitteren naast Harrie Lavreysen en Shanne Braspenninckx nu ook Jeffrey Hoogland, Laurine van Riessen, Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw op de volledige deelnemerslijst.

De Nederlandse baanploeg is met zes renners dan ook de hofleverancier in deze Track Champions League. Naast de Nederlanders zijn ook onder anderen Thomas Cornish (Australië) en Sophie Capwell (Groot-Brittannië) aan de lijst toegevoegd. Titelverdediger bij de vrouwen, Emma Hinze, gaf aan in het teken van herstel, verstek te laten gaan op het toernooi.

Jeffrey Hoogland hoopt zijn landgenoot en grootste concurrent Harrie Lavreysen uit te kunnen dagen op het sprintgala. De 29-jarige Nederlander kende een uiterst succesvol WK in Saint-Quentin-en-Yvelinnes met goud op de kilometer.

Toch moest Hoogland op de keirin voor de zoveelste keer zijn meerdere erkennen in zijn maatje Lavreysen. Op de sprint, waar Hoogland voor afzegde, pakte Lavreysen bovendien voor de vierde keer op rij het goud.

Voor de jonge Hetty van der Wouw is het grote evenement de ideale gelegenheid om revanche te nemen op het WK. In de strijd om het brons was de 24-jarige Van der Wouw aangewezen om te gaan rijden, maar door een fout in de administratie werd ze op het allerlaatste moment vervangen door Steffie van der Peet.