UCITCL | "Doorgaan met het racen waarvan ik zo houd" - Azizulhasni Awang na hartoperatie

In Tokio zorgde Awang nog voor een verrassing door zilver te pakken op het onderdeel keirin, achter Jason Kenny en voor Harrie Lavreysen. Op dat moment waren zijn hartklachten al actief. "Ik merkte het voor het eerst in de voorbereiding op de Spelen. Ik herstelde slechter dan anders, maar dacht dat het aan mijn leeftijd lag. Ik ben tenslotte de dertig jaar al gepasseerd", sprak Awang tijdens de UCI Track Champions League op Mallorca.

Pijn op borst

Nadat de Maleisiër de training weer oppakte na een rustperiode voelde hij een ongebruikelijke pijn op zijn borst. Zijn vrouw adviseerde hem om naar het ziekenhuis te gaan. Daar constateerden de artsen een onregelmatigheid waar hij vermoedelijk al zijn hele leven mee kampte. "Dat was voor mij een grote verrassing. Ik was tenslotte al jaren op het hoogste niveau actief, zonder problemen te hebben gehad."

Awang moest snel onder het mes. Dit had veel impact op hem. "Ik heb vaker operaties gehad, maar dit is natuurlijk 'next level'. Ik was in eerste instantie heel down, maar ben blij dat de operatie goed is verlopen. Ik heb veel steun gehad van mijn team dat mij heeft begeleid tijdens het proces. Ook kreeg ik veel steun van mijn vrouw en familie."

Stap voor stap

Stap voor stap werkte de sprinter aan zijn herstel. "Ik begon met rustig een stukje wandelen en vervolgens liep ik steeds iets verder. Daarna mocht ik weer fietsen en uiteindelijk via een individueel programma weer serieus gaan trainen. Daar was ik heel blij mee. En nu ben ik hier, terug om te racen. Doorgaan met waar ik zo van houd. Ik heb er geweldig veel zin in."

De pijn in zijn borst is echter nog niet geheel verdwenen. "De dokter heeft mij duidelijk gemaakt dat dit normaal is. Wanneer je een bot breekt, duurt het ook een tijd voordat je er helemaal geen last meer van hebt. Zo lang het van binnen goed zit, maak ik mij geen zorgen. En als wielrenner ben ik natuurlijk gewend om met pijn om te gaan. Mijn grote doel is nu om mij te kwalificeren voor de Olympische Spelen."

