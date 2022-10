Dat betekent dat de 25-jarige Hinze haar titel dus niet zal verdedigen. Vorig jaar won ze namelijk tijdens de eerste editie van de Track Champions League goud op het onderdeel sprint.

"Ik heb de laatste drie jaar geen enkel groot toernooi gemist en mijn lichaam zegt me dat ik nu de batterij moet herladen", zo liet de Duitse weten. "Het was een heel moeilijke beslissing, want UCI Track Champions League is een geweldig evenement. Ik heb vorig jaar enorm genoten van het hoge niveau, hoe de sport gepresenteerd werd en het enthousiasme van het publiek."

SUCCESVOL

Twee weken geleden maakte Hinze nog grote indruk tijdens het WK in Saint-Quentin-en-Yvelines. Ze won er drie gouden medailles, waaronder eentje met de Duitse sprintploeg. Haar totaal aantal wereldtitels kwam daarmee op zes.

In februari hoopt ze na deze rustpauze de draad weer op te pakken. Dan staan de Europese Kampioenschappen in Zwitserland op het programma. Dan verdedigt ze wel haar titels. Eerder dit jaar kroonde ze zich tot Europees kampioen op de 500 meter en met haar Duitse collega's op het ploegenonderdeel.

