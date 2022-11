UCITCL | "Geweldig om de strijd met hem aan te gaan" - Matthew Richardson over Harrie Lavreysen

"Harrie staat al jaren aan de top. Hij heeft de sport veranderd", geeft Richardson aan. "Het is geweldig om de strijd met hem aan te gaan. We moeten natuurlijk eerst nog een paar ronden overleven, maar ik hoop hem weer in de finale tegen te komen. Ik kijk ernaar uit."

Bewondering

Lavreysen heeft veel bewondering voor zijn opponent, die hij in de finale van het WK nog wist te verslaan. "Ik had de laatste keer een goede avond. Toch verloor ik van hem. Dat is natuurlijk geen schande. Matthew is gewoon een hele goede sprinter."

"Ik niet weer van hem verliezen", vervolgt de Nederlander. "Ik hoop dat ik revanche kan nemen."

Lavreysen aan de leiding

Hoewel Lavreysen tot twee keer toe zijn meerdere moest erkennen in Richardson tijdens de sprint, gaat hij na twee avonden wel aan de leiding in de UCI Track Champions League. Zowel op Mallorca als Berlijn won Lavreysen het onderdeel keirin.

Waar kijk je?

