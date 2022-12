Gros leek vandaag al tevreden na het behalen van de finale op de keirin. Daar eindigde ze als vijfde en leek daar krachten te sparen voor de sprint.

Een plek in de halve finale op het laatste sprinttoernooitje was genoeg voor de eindzege. Dat bereikte ze eenvoudig en behaalde zelfs de finale waar ze uitkwam tegen olympisch kampioene Kelsey Mitchell.

De Canadese leek lang op weg naar de overwinning, maar een perfect getimede jump zorgde ervoor dat regerend wereldkampioene Mathilde Gros ook deze sprint won. Gros kwam zo uit op 140 punten. Dertien meer dan Mitchell die ook tweede werd in het klassement. Shanne Braspenninckx was de beste Nederlandse met een derde plek.

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+