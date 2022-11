De afvalkoers draaide voor Guillemette uit op een regelrechte zegetocht, want toen het op een tweestrijd met Gavin Hoover uitdraaide om de winnaar aan te wijzen, boog de Amerikaan het hoofd.

Tot op zekere hoogte was dat treffend omdat de Amerikaan vorig jaar het endurance-klassement won en hij nu even afscheid moest nemen van zijn ambities. Hoover stelde wat teleur tijdens de scratch en was daarom niet in de race voor de leiderstrui.

Ad

UCITCL | Stewart is niet te stoppen en wint de scratch met overmacht

UCI Track Champions League UCITCL | Guillemette is ook sterk op afvalkoers, maar Stewart leidt klassement endurance 30 MINUTEN GELEDEN

Nederlanders vroeg eruit

Ondanks winst op de afvalkoers komt die leiderstrui echter ook Guillemette niet toe. Daarvoor liet hij op de scratch te veel punten liggen. De meest constante endurance-renner tijdens het eerste UCITCL-avondje was Stewart, met winst op de scratch en een derde plek tijdens de afvalkoers.

Het lukte Roy Eefting en Matthijs Büchli niet echt om de Nederlandse eer hoog te houden. Eefting moest al vroeg afhaken en werd als achttiende geklasseerd, terwijl Büchli zesde werd.

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | Archibald komt op de scratch eens te meer bovendrijven EEN UUR GELEDEN