Aan de UCI Track Champions League doen alleen de allerbeste baanrenners van de wereld mee. Twaalf coureurs (zes mannen en zes vrouwen) waren al zeker van hun plek op basis van hun prestaties over 2021 en 2022 op de endurance-onderdelen. De andere 24 renners hebben zich gekwalificeerd via het WK vorige maand in St-Quentin-en-Yvelines. De organisatie maakte eerder al de deelnemerslijst van de sprintonderdelen bekend.

Ad

Concurrentie

UCI Track Champions League UCITCL | Deelnemerslijst sprinters compleet, Hoogland gaat Lavreysen uitdagen 28/10/2022 OM 09:59

Titelverediger Hoover krijgt concurrentie van onder anderen de kersverse wereldkampioenen Dylan Bibic en Oliver Wood. Ook de nummer twee van vorig jaar Sebastian Mora is van de partij. Benjamin Thomas ontbreekt vanwege vermoeidheid na een lang seizoen op de weg en de baan. Hij stond wel op de voorlopige deelnemerslijst.



Büchli debuteert in de UCI Track Champions League. De 29-jarige renner, die op de Olympische Spelen in Tokio goud pakte op de team sprint, stapte vorig jaar over van de sprint naar de weg in combinatie met endurance op de baan. Eefting komt opnieuw in actie. Hij eindigde vorig jaar als zesde in het eindklassement.

UCITCL Londen | Eefting derde op scratch en eindwinst gaat naar Hoover

Deelnemerslijst mannen

Gavin Hoover (Verenigde Staten)

Sebastian Mora (Spanje)

Moritz Malcharek (Duitsland)

Roy Eefting (Nederland)

Michele Scartezzini (Italië)

Matthijs Büchli (Nederland)

Dylan Bibic (Canada)

Filip Prokopyszyn (Polen)

Oliver Wood (Groot-Brittannië)

Rotem Tene (Israel)

Erik Martorell Haga (Spanje)

Claudia Imhof (Zwitserland)

Will Perrett (Groot-Brittannië)

Grant Koontz (Verenigde Staten)

Gustav Johansson (Zweden)

Mark Stewart (Groot-Brittannië)

Matteo Donega (Italië)

Mathias Guillemette (Canada)

Geen Nederlandse vrouwen

Bij de vrouwen staan er geen Nederlanders op de endurance deelnemerslijst. Vorig jaar eindigde Kirsten Wild als tweede in het eindklassement. Zij is inmiddels gestopt.

Titelverdediger Archibald gaat de strijd aan met onder anderen wereld- en olympisch kampioen Jennifer Valente en tweevoudig Europees kampioen Rachele Barbieri. Ook zijn er hoge verwachtingen van bijvoorbeeld Chloe Moran en Laura Kenny.

UCITCL | Dit zijn de topmomenten van winnares Katie Archibald

Deelnemerslijst vrouwen

Katie Archibald (Groot-Brittannië)

Laura Kenny (Groot-Brittannië)

Rachele Barbieri (Italië)

Anita Stenberg (Noorwegen)

Tsuyuka Uchino (Japan)

Emma Cumming (Nieuw-Zeeland)

Jennifer Valente (Verenigde Staten)

Silvia Zanardi (Italië)

Lea Lin Teutenberg (Duitsland)

Michaela Drummond (Nieuw-Zeeland)

Lily Williams (Verenigde Staten)

Sophie Lewis (Groot-Brittannië)

Maggie Coles Lyster (Canada)

Sarah van Dam (Canada)

Emily Kay (Ierland)

Chloe Moran (Australië)

Tania Calvo Barbero (Spanje)

Michelle Andres (Zwitserland)

Vijf manches

De tweede editie van de UCI Track Champions League kent vijf manches in vier verschillende landen. Voor endurance staan de onderdelen scratch en afvalkoers op het programma.

Eerste ronde: Mallorca, Spanje - Zaterdag 12 november

Tweede ronde: Berlijn, Duitsland - Zaterdag 19 november

Derde ronde: Parijs, Frankrijk - Zaterdag 26 november

Vierde ronde: Londen, Groot-Brittannië - Vrijdag 2 december

Vijfde ronde: Londen, Groot-Brittannië - Zaterdag 3 december

Waar kijk je?

Elke seconde van de UCI Track Champions League is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | Emma Hinze neemt rust en meldt zich af voor UCI Track Champions League 28/10/2022 OM 09:12