UCITCL | "Ik help zodat zij zich kunnen focussen op racen" - Ideale ploeggenoot Jeffrey Hoogland

"Even een fles vullen of helpen met het pak of de fiets, dat zijn dingen die ik gemakkelijk kon doen. Door hen te helpen, konden zij zich focussen op racen", verklaarde Hoogland die dit als iets vanzelfsprekend beschouwt. "Ik was uitgeschakeld, dus waarom zou ik dan niet iets doen zodat zij betere resultaten kunnen behalen?"

Lavreysen is mede daarom zeer te spreken over Hoogland. "Hij is een hele fijne ploeggenoot. We rijden vaak dezelfde races, hebben dezelfde planning en rusten samen. Hij is een concurrent, maar buiten de baan helpen wij elkaar waar dat kan."

Aardigste baanwielrenner?

Is Hoogland daarom de aardigste baanwielrenner? Lavreysen moet erom lachen. "Daarvoor heeft hij mij te vaak verslagen."

Braspennincx, tevens de partner van Hoogland, geeft wel een verschil aan. "Hij is de aardigste buiten de baan, maar niet op de baan. Dat lijkt mij juist een goede combinatie."

Hoogland zelf, die na het magere weekend is gezakt naar de dertiende plaats in de UCI Track Champions League, kan de vraag wel waarderen. "Ik doe mijn best om aardig te zijn. Blijkbaar lukt dat goed."

