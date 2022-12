Imhof en Mora beginnen allebei met 99 punten aan de slotavond, eveneens in Londen. Dat is voor de Spanjaard niet helemaal nieuw. Vorig jaar begon hij zelfs met een voorsprong aan de slotraces, maar wegens diskwalificatie zag hij zijn kansen op de eindzege in rook opgaan.

Hoe anders was dat tijdens de afvalkoers van vrijdag? Mora stuurde naar de derde plaats en omdat Imhof een rondje eerder afhaakte en vierde werd, pakte hij precies dat ene puntje terug om aan de leiding te komen.

Ad

Net als vorige week in Frankrijk winnen was echter te veel gevraagd. Mora eindigde als derde. Mathias Guillemet en Gavin Hoover – eindwinnaar in 2021 – bleken nog net iets meer inhoud te hebben. Overigens is Guillemet met een achterstand van slechts punten ook nog niet kansloos voor het eindklassement.

UCI Track Champions League UCITCL | “De keirin verliep een beetje onverwachts” - Lavreysen na zeldzame vierde plek EEN UUR GELEDEN

Die overwinning op Franse bodem is overigens wel de reden dat Mora zich als koploper meldt voor de slotavond. De Spanjaard wist dus wel al een onderdeel te winnen, Imhof nog niet. Of dit er zaterdag onderaan de streep toe doet, hangt af van de laatste twee resultaten.

Matthijs Büchli hopte dit keer naar de zevende positie, Roy Eefting eindigde als twaalfde.

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | “De keirin verliep een beetje onverwachts” - Lavreysen na zeldzame vierde plek EEN UUR GELEDEN