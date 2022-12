Büchli speelde zich bij de laatste afvalkoersen vaker in de kijker. De Nederlander hangt in de staart van het peloton om in de allerlaatste meters een stevig te versnellen. Fysiek contact of een gedurfde manoeuvre schuwt hij niet.

Van dit fysieke contact maakte Büchli ook in deze afvalkoers gebruik. Toen hij met zo’n acht man in koers eruit leek te vliegen beukte hij naar bovenin de baan om ruimte te vinden. Die vond hij net, waardoor niet Büchli, maar de Britse favoriet Mark Stewart eruit vloog.

Stewart had eerder vandaag de scratch gewonnen. Met een sterke Britse ploeg in de baan leek hij de grootste uitdager te zijn van Sebastian Mora Vedri.

Na zijn uitschakeling ging de strijd tussen Claudio Imhof en Mora Vedri. Imhof moest een punt goedmaken op de Spanjaard. Uiteindelijk ging die Spanjaard eruit nadat hij ook een sprint verloor van Matthijs Büchli.

Imhof was zo zeker van de zege in het eindklassement zonder een wedstrijd gewonnen te hebben de afgelopen vijf weekends.

