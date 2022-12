Het was Archibald die halverwege de koers het bal opende door aan te zetten, waarna Valente snel reageerde en de groep even stilviel. Dit was voor Kay sein om het te proberen en geef haar eens ongelijk.

Sterker nog, Kay kreeg enkele ronden later het gelijk aan haar zijde door zegevierend over de finish te komen. De voorsprong bedroeg dik een halve ronde en daarmee moet het in de slotfase enigszins genieten zijn geweest omdat de winst haar al niet meer kon ontgaan.

Achter Kay waren Valente en Archibald druk bezig met het uitvechten van een strijd om de leiderstrui, terwijl ook Anita Stenberg zich liet zien. Archibald heeft de jacht vol ingezet, maar wordt nog altijd gehinderd door een nulscore na een vroege eliminatie op de afvalkoers.

Desondanks is het Archibald (tweede) gelukt om Valente (vierde) te achterhalen en de orde te herstellen, maar er is nog niks beslist.

