Tot nu toe eindigden Lavreysen en Richardson in vijf van de zes nummers van de UCI Track Champions League als nummer een en twee. Het is dat de Australiër een keer niet als tweede, maar als derde achter Lavreysen finishte, dat de Nederlander een voorsprong van twee punten meeneemt naar het slotweekend in Londen.

UCITCL | Lavreysen voor het eerst de sterkste in titanengevecht met Richardson

In Frankrijk won Lavreysen voor het eerst het sprintonderdeel door Richardson in een rechtstreeks gevecht te verslaan, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in de Australiër op de keirin. Hij geniet van zijn tweestrijd met Richardson dit seizoen: "Ik vind het fijn om zo vaak tegen hem te rijden en hem te leren kennen voor toekomstige duels."

KEIRIN

"Na drie rondes heb ik meer punten dan vorig jaar", analyseert Lavreysen. "Dat komt vooral omdat ik het dit jaar veel beter doe op de keirin." Hij won dat onderdeel zowel op Mallorca als in Berlijn, maar moest in Parijs die eer dus laten aan zijn rivaal.

"Ik wilde na mijn zege op de sprint de keirin ook graag winnen en dacht in een goede positie te zitten, maar het is niet makkelijk om te winnen van Richardson als hij in je wiel zit."

UCITCL | Lavreysen en Richardson blijven stuivertje wisselen, nu Richardson beste op keirin

Lavreysen baalde achteraf met name van zijn gekozen tactiek. "Ik haalde Jeffrey [Hoogland] in en hoopte dat hij aan mijn binnenkant zou blijven tot de streep en we samen over de finish zouden komen, maar ik had gewoon door moeten blijven trappen." Uiteindelijk kwam de Australiër in de slotmeters nog langszij.

FRIS

Richardson leek na de race in Parijs vermoeid, maar Lavreysen wil zich op zijn eigen prestaties richten. "Ik focus vooral op mezelf en probeer zelf gewoon zo fris mogelijk te blijven. Ik kan niet in de gaten houden hoe moe iemand anders is."

"We rijden in Londen in twee dagen vier onderdelen, dus het zal vooral gaan om fris blijven, te herstellen. Ik heb de afgelopen seizoen een druk programma gereden met veel wedstrijden en ook nog eens de UCITCL en heb gemerkt dat het herstellen met de jaren beter gaat. Dus kom maar op!"

WAAR KIJK JE?

