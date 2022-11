"Helaas zal Dame Laura Kenny door ziekte niet kunnen deelnemen aan de derde ronde in St-Quentin-En-Yvelines", zou luidt de officiële verklaring. "Dame Laura hoopt op tijd fit te zijn om volgende week wel mee te doen tijdens de laatste twee rondes in Londen."

Laura Kenny is niet goed begonnen aan deze campagne van de UCI Track Champions League. Nadat ze eerder dit jaar door een bijzondere zware periode in haar leven ging, stond ze uit vorm aan de start van dit seizoen. Toch geniet de succesvolste Britse olympiër van haar tijd op de baan.

FRIEDRICH

Lea Friedrich doet het dit jaar met een 13e plek iets beter dan haar ervaren collega, maar ook de 22-jarige Duitse zal dit weekend ontbreken in Frankrijk. Zij moest vorige week in Berlijn opgeven door ziekte en kreeg van de teamarts het advies om ook deze ronde over te slaan.

Waar ook Friedrich nog hoopt op een terugkeer in Londen, zit het seizoen er voor Sophie Capewell op. Door een spierscheuring mist de Britse de rest van het seizoen.

