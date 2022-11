Richardson had voor de keirin slim het wiel van de Nederlander uitgekozen. Vanuit zijn rug bekeek de Australiër het hele koersverloop. Toen Lavreysen op anderhalve ronde van de finish aanging, kon Richardson hem volgen.

Met de aanval van Lavreysen haalde hij koplopers Nakano en Jeffrey Hoogland in, maar hij bleef maar even op kop rijden. De man uit Luyksgestel werd vlak voor het einde ingehaald door de jonge Australiër die hem in de track Champions League al twee keer eerder klopte.

Hoewel de stand in zeges nu weer 3-3 is, gaat Lavreysen wel aan de leiding in het klassement. De Nederlander werd telkens eerste of tweede. Richardson werd derde in de keirin op Mallorca, waardoor Lavreysen leidt met een voorsprong van twee punten.

