Op het WK eerder dit jaar versloeg Lavreysen Richardson nog. Een maand later heeft hij al twee ongebruikelijk verliezen moeten meemaken. Richardson heeft met zijn gedurfde tactiek een sterk tactisch wapen in handen tegenover de brute kracht van zijn Nederlandse tegenstander.

Richardson dook in klein gaatje dat de Brabander open liet staan. Lavreysen fietste iets hoger in de baan, waardoor Richardson snel naar onder fietste om te proberen voor de Nederlander uit te fietsen. Deze inhaalactie lukte, waarna de Australiër meteen versnelde.

Verbluft door wat er gebeurde, had Lavreysen een onmogelijk groot gat te dichten. Zijn tegenstander kwam eerder over de streep.

Eerder vanavond werd zijn landgenoot en goede vriend Jeffrey Hoogland al vroeg uitgeschakeld. In de eerste ronde eindigde hij als derde. Alleen de winnaar mocht door naar de volgende ronde.

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+