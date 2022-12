Lavreysen en Richardson zijn de absolute smaakmakers van de UCI Track Champions League en gaan tot het gaatje in de strijd om de leiderstrui en bijbehorende hoofdprijs. De Australiër deed goede zaken door de keirin op zijn naam te schrijven, terwijl de Nederlander teleurstelde met een vierde plaats.

Maar wie twijfelde aan de benen van Lavreysen, werd later op de avond op zijn plek gezet. Tijdens een fantastisch duel op het onderdeel sprint maakte de Nederlander direct iets van zijn opgelopen achterstand goed. Dit deed Lavreysen op werkelijk fenomenale wijze.

Ad

UCITCL | Richardson is Lavreysen te snel af op de keirin en kaapt veel punten weg

UCI Track Champions League UCITCL | “De keirin verliep een beetje onverwachts” - Lavreysen na zeldzame vierde plek EEN UUR GELEDEN

Lavreysen vierde op keirin

Richardson ving Lavreysen diverse keren op, nadat we eerder al twee keer een surplace hadden gezien waarbij de kemphanen stopten op de baan om elkaar eens diep in de ogen te kijken. Het aanwezige publiek in Londen genoot met volle teugen.

Het ging van nul naar honderd en met een uiterste krachtsinspanning slaagde Lavreysen erin om Richardson precies op tijd te achterhalen en als eerste over de streep te sprinten. Opvallend was dat Richardson bij het afstappen wederom stuk zat – hij gaf over na het winnen van de keirin – terwijl Lavreysen nog een vrij frisse indruk maakte.

De beslissing over eindwinst valt zaterdag op de slotavond, als Richardson in de leiderstrui wordt gehesen. Lavreysen op zijn beurt heeft echter nog volop kans op de hoofdprijs, al moet hij serieus aan de bak.

UCITCL | Richardson gaat zo diep om Lavreysen te verslaan dat hij moet overgeven

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | “De keirin verliep een beetje onverwachts” - Lavreysen na zeldzame vierde plek EEN UUR GELEDEN