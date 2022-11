De Australiërs komen eraan en hebben hun pijlen gericht op Lavreysen, die het in de finale van het sprinttoernooi niet kon bolwerken. Lavreysen reed op kop en had zelfs een gaatje, maar desondanks slaagde hij er niet in om zijn rivaal af te schudden.

In plaats daarvan was het Richardson die steeds dichterbij kwam en er overheen klapte. Daarmee resteerde voor Lavreysen slechts een tweede plaats. Jeffrey Hoogland was in de voorronde al uitgeschakeld en kende daarmee een teleurstellende avond.

Ad

UCITCL | Titelverdediger Lavreysen onderstreept heerschappij met winst op de keirin

UCI Track Champions League UCITCL | Lavreysen verslagen door Richardson op de sprint, wel ‘gewoon’ in de leiderstrui EEN UUR GELEDEN

Richardson juicht

Terwijl Richardson stond te juichen na zijn winst op de sprint – eerder ontfutselde hij met Australië al de wereldtitel teamsprint van de Nederlanders – kreeg Lavreysen de leiderstrui uitgereikt. De winnaar van de eerste editie van de UCI Track Champions League begint dus goed, maar weet zich ook gewaarschuwd.

Er is concurrentie: in de vorm van Australiërs, zoals al bleek op de keirin, en dan vooral in de persoon van Richardson, die hem in Mallorca zelfs van winst afhield. Dat belooft wat voor de volgende ronde, volgende week in Berlijn.

UCITCL | Uithijgen met Harrie Lavreysen na winst op de keirin

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | Bayona zorgt voor Colombiaans feestje op de keirin, Braspennincx in leiderstrui EEN UUR GELEDEN