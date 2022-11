Lavreysen had na zijn verlies energie gevonden om de keirin wel winnend af te sluiten. De man uit Luyksgestel kwam na het wegsturen van de derny vroeg op kop. Met zijn brede bovenbenen trapt hij vermogens weg die andere sprinters niet kunnen bereiken. De kunst is om die vermogens zo lang mogelijk vol te houden.

Dat vermogen leverde hij ook nog in de laatste meters al kwam zijn grote concurrent uit Australië dichtbij. Richardson was tot het laatste rechte eind ingesloten en kon vlak voor de finish nog een jump doen om voorbij de Nederlander te komen. het mocht niet baten, want Lavreysen had de finish al bereikt.

Door de winst op de keirin behoudt de Nederlander ook de leiding in het klassement. Richardson volgt Lavreysen op 2 punten. Jeffrey Hoogland die vandaag in zowel de sprint als de keirin snel was uitgeschakeld, staat op de dertiende plek.

