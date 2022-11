Archibald ging als eerste aan in de race die twintig ronden duurt. Al na drie ronden sprong ze weg. In haar wiel volgde de Amerikaanse Valente die vorige week in Mallorca de leiderstrui veroverde na een tweede en derde plek. Archibald won toen ook de scratch, maar werd vroeg uitgeschakeld in de afvalrace.

De twee wereldtoppers wisten elkaar goed te vinden en werkten uitstekend samen. Het duo profiteerde van een peloton dat de tegenaanval, maar niet wist in te zetten. Binnen twintig ronden kon het duo zo een ronde voorsprong nemen.

Later vandaag staat de afvalkoers nog op het programma.

