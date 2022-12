UCITCL | Perrett zorgt voor spektakel op de scratch en kan nog juichen ook

Claudio Imhof draagt deze vrijdag in Londen de goed zichtbare leiderstrui en misschien wel daarom slaagde hij er niet in om te ontsnappen aan zijn concurrenten. Sterker nog, Imhof moest anderen voorrang verlenen en verspeelde punten.

Zo kan het gebeuren dat Sebastian Mora – vorig jaar lange tijd kanshebber op eindwinst – en Mark Stewart, weer helemaal terug zijn in de grote strijd. Eens te meer bleek dat de ingekorte variant van de scratch, deze wordt in de UCITCL verreden over slechts twintig rondjes, onvoorspelbaar was.

De vraag is hoe de kaarten straks weer worden geschud, want de afvalkoers moet nog worden verreden en telt ook mee voor de endurance-competitie. Vlak daarom ook Mathias Guillemette nog niet uit.

