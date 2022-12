Starikova is geen vrouw die veel emoties toont, maar van binnen moet het toch gebruist hebben. Het was een mooie overwinning bovendien, met een verschil van een half wiel.

Tijdens de halve finale was al te zien dat Gros het zwaar had, want ze moest veel moeite doen om Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet af te schudden. Dat ging haar wel eens makkelijker af.

Vervolgens was ze echter niet opgewassen tegen Starikova, al vormt de Oekraïense geen gevaar in het algemeen klassement. Gros loopt zelfs uit. Braspennincx op haar beurt klom naar de tweede plaats.

Het onderlinge verschil bedraagt echter veertien punten en dat is vrij veel, aangezien het volle pond twintig punten bedraagt. De keirin ligt Braspennincx echter beter dan Gros, dus wie weet wat er nog kan gebeuren.

