De Nederlandse zocht na het wegrijden van de derny al vroeg de kop al kreeg ze die niet meteen te pakken. Ook Kelsey Mitchell wilde van vooraf de laatste drie rondes beginnen. In het wiel van de Canadese bleef Van der Peet zitten tot het laatste rechte eind. Met een geweldig geplaatste jump pakte ze de winst.

Niet alleen Van der Peet haalde Mitchell in. Ook Mathilde Gros ging haar voorbij, ze werd tweede. Net buiten de medailles vielen Braspennincx en Hetty van der Wouw. Ze eindigden op de vierde en vijfde plaats.

Door de tweede plaats neemt Gros de leiderstrui over van Martha Bayona. De Colombiaanse kwam in voorbereiding op deze wedstrijd in botsing met de Nederlandse duurrenner Roy Eefting die ook in de baan reed. Na een harde val werd Bayona afgevoerd naar het ziekenhuis, waar duidelijk werd dat ze geen blessures had. Bayona won de afgelopen twee keirins op de Track Champions League.

