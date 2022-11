De scratch in de UCI Track Champions League is een verkorte versie van de scratch zoals we die normaal gesproken kennen. Stewart besloot daarom het tempo gelijk op te voeren, in de hoop renners met minder inhoud maar een hogere topsnelheid kansloos te laten.

Zo gezegd, zo gedaan. Het plan van de Britse renner pakte prima uit. Stewart kreeg Sebastian Mora achter zich aan – die de eindzege van het algehele endurance-onderdeel vorig jaar maar net misliep – en ook Michele Scartezzini dacht nog aanspraak te kunnen maken op de winst.

Toen Stewart in de laatste twee ronden nogmaals versnelde, bleek dat er slechts één juiste winnaar was. Stewart kwam uiteindelijk binnen met een rondje voorsprong, omdat hij vlak voor het einde aanhaakte in het peloton.

