Richardson en Cornish namen het initiatief en trokken zelfs een gaatje, maar waren niet opgewassen tegen de eindsprint van Lavreysen. Vlak voor het aangaan van zijn uiterste krachtsinspanning keek Lavreysen nog eens om, waarna hij de situatie inschatte en besloot volle bak te gaan.

De Australiërs gaven uiteraard ook nog steeds alles, maar met de finish in zicht verzuurden hun benen sneller dan die van Lavreysen. De wereldkampioen klapte erop en erover, waarna hij het verdedigen van zijn titel aftrapte met het binnenhalen van een mooie overwinning.

Ad

UCI Track Champions League UCITCL | Archibald komt op de scratch eens te meer bovendrijven EEN UUR GELEDEN

Tank leeg

De tank bij Richardson en Cornish was zo leeg dat Stefan Botticher in de laatste meters nog tweede wist te worden, terwijl Cornish er vanaf de slotbocht helemaal doorheen zakte en pas als zesde en laatste binnenkwam.

Jeffrey Hoogland ontbrak in de finale. De tweede Nederlander had geen lange adem en dat kwam hem in de halve finale duur te staan met uitschakeling als gevolg. Voor alle sprinters staat na de keirin ook nog eens een pure sprint op het programma.

Pas daarna is de echte winnaar van de eerste avond bekend.

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | Archibald komt op de scratch eens te meer bovendrijven EEN UUR GELEDEN