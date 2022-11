De schok was groot toen Archibald als eerste afhaakte tijdens de afvalkoers. Ja, dat lees je goed. De normaal gesproken sterkste vrouw van het veld leek er met haar gedachten even niet bij. En dat kwam haar duur te staan.

Terwijl de puntloze Archibald plaatsnam op het middenterrein, ging de afvalkoers verder en viel de ene na de andere renster af. Ze zag vijf rensters passeren in het klassement. Grappig genoeg hebben maar liefst drie deelneemsters 24 punten, terwijl Archibald na de door haar gewonnen scratch op 20 bleef steken.

Acht punten verschil

De leidende positie is met 32 punten in handen van Valente, die tweede werd op de afvalkoers. Stenberg was de beste van allemaal. Hoewel Valente acht punten voorsprong heeft, lijkt de marge groter dan het is. Alles kan volgende week in Berlijn alweer anders zijn, zeker als Archibald dan wel scherp is.

Er staan bij de endurance-onderdelen voor vrouwen geen Nederlandse rensters aan de start.

