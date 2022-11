Het leek er eventjes op alsof de sprintambities van Van de Wouw na de voorronde in de ijskast gezet konden worden, maar de jury besliste anders waarna ze alsnog doorstootte. Van de Wouw benutte dit optimaal door haar halve finale te winnen, door onder meer Shanne Braspennincx eruit te sprinten.

Amper uitgehijgd mocht Van de Wouw alweer aan de bak, dit keer om de hoofdprijs, tegen grote favoriete Gros. De Franse werd recent nog wereldkampioen op dit onderdeel en begon dan ook als gedoodverfde winnares aan de finale.

UCITCL | Guillemette is ook sterk op afvalkoers, maar Stewart leidt klassement endurance

Van de Wouw probeerde het van kop af, maar slaagde er niet in om Gros af te schudden waarna ze er overheen klapte. De Nederlandse moest zich gewonnen geven. Ze mag echter zeer tevreden zijn met een tweede plaats.

Steffie van der Peet verloor in de heat al van Gros, terwijl Laurine van Riessen ook in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

