Het was een oranje getinte finale met behalve Van der Peet ook Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen aan het vertrek. Toch was het Kelsey Mitchell die na het verdwijnen van de derny een flink gaatje sloeg.

Het gaatje was echter niet flink genoeg om Van der Peet definitief uit te schakelen. Dat bleek wel toen de slotronde inging, met Van der Peet die steeds dichter naar voren kwam en optimaal profiteerde van een gaatje waar ze in besloot te duiken.

Mooie jump

Terwijl Mitchell en ook Mathilde Gros het niet langer volhouden, had Van der Peet overschot en jumpte ze voor de tweede week op rij naar de overwinning. Terwijl Van der Peet ontvlamde, ging bij Gros het kaarsje uit met een zesde plaats als gevolg.

De Française koestert in het klassement met 110 punten een voorsprong van negen punten op Mitchell (101), gevolgd door Braspennincx (89) en Van der Peet (85). Eindwinst lijkt te hoog gegrepen voor de oranjehemden, maar een mooie klassering behoort zeker tot de mogelijkheden.

