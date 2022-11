De voormalig schaatster had eerder die avond knap de finales bereikt van het sprinttoernooi. Met een tactisch trucje verrastte ze haar concurrenten en eindigde zo als eerste in haar halve finale.

In de finale nam ze het op tegen de 24-jarige Mathilde Gros, de nieuwe ster van het baanwielrennen. De Francaise werd vorige maand in eigen huis wereldkampioene op de sprint. Als wereldkampioene leek ze het ogenschijnlijk eenvoudig te hebben met Van Riessen. Met een halve ronde te gaan kwam ze uit de rug van de Nederlandse. In de bocht was ze er voorbij.

In het klassement leidt Martha Bayona. De Colombiaanse die de twee keirins won, heeft met 48 punten een hele kleine voorsprong op Kelsey Mitchell. De Canadese heeft een puntje achterstand. Gros volgt met 46 punten. Shanne Braspennincx is met 45 punten en de vierde plek de beste Nederlandse in het klassement.

