UCI Track Champions League UCITCL | Hoover en Archibald verdedigen endurancetitel, ook Büchli en Eefting komen in actie 02/11/2022 OM 10:29

Harry Lavreysen

Natuurlijk kunnen we niet om Harrie Lavreysen heen. Inmiddels heeft hij al elf regenboogtruien op zak. Ook tijdens het WK vorige maand was hij op dreef door de wereldtitel te pakken op zowel de sprint als de keirin.

Vorig jaar was hij een klasse apart in de UCI Track Champions League. Hij bleef ongeslagen in de sprint en won de keirin in Panevėžys. Voor de komende editie blaakt hij van het zelfvertrouwen . Dat belooft weinig goeds voor de concurrentie!

Matthew Richardson

Op de vraag wie Lavreysen als zijn grootste concurrent ziet, noemde hij onder anderen Matthew Richardson. Natuurlijk zal de Nederlandse wereldkampioen veel de strijd aangaan met zijn landgenoot Jeffrey Hoogland, maar het is duidelijk dat de 23-jarige Australiër aan een opmars bezig is.

Zo eindigde hij tijdens het WK als tweede achter Lavreysen. Bij de team sprint wist hij met zijn landgenoten de sterke Nederlandse ploeg al te verslaan. Deze lijn wil hij doortrekken. Kan hij de Nederlanders verrassen tijdens de UCI Track Champions League?

Mathilde Gros

Bij afwezigheid van Emma Hinze krijgen de vrouwen een nieuwe sprintkampioen. Vorig jaar was Lea Sophie Friedrich haar eerste uitdager.

Mathilde Gros lijkt een einde te hebben gemaakt aan de Duitse hegemonie. De 23-jarige Française werd al langer gezien als een groot talent, maar gaf op de beslissende momenten vaak niet thuis. Vorig jaar eindigde zij als zesde in het eindklassement van de UCI Track Champions League.

Tijdens het WK vorige maand op haar thuisbaan in Saint-Quentin-en-Yvelines vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ze won net zo verrassend als overtuigend de sprintfinale van Friedrich. Wanneer ze deze vorm heeft vastgehouden, kan ze haar Duitse concurrente mogelijk opnieuw van de winst afhouden.

Katie Archibald

Op de duuronderdelen bij de vrouwen was Kate Archibald vorig jaar een klasse apart. Ze pakte de winst in het eindklassement met maar liefst 45 punten voorsprong op de inmiddels gestopte nummer twee Kirsten Wild. Bovendien is ze viervoudig wereld- en zeventienvoudig (!) Europees kampioen. Ook heeft Archibald twee olympische titels op zak.

Afgelopen zomer kreeg de 28-jarige Britse een grote klap te verwerken. Ze verloor haar partner Rab Wardell (de schotse kampioen mountainbiken) na een hartstilstand. 2022 was toch al niet haar jaar. Ze brak eerst haar sleutelbeen, waarna ze haar enkel blesseerde.

Ondanks dit rampjaar pakte ze op het WK zilver met Groot-Brittannië in de ploegenachtervolging. Tijdens de UCI Track Champions League gunt iedereen haar nieuw succes.

Dylan Bibic

De verschillen bij de duuronderdelen van de mannen waren vorig jaar klein. Gavin Hoover klopte uiteindelijk op de laatste dag de Spanjaard Sebastián Mora. De 25-jarige Amerikaan gaat nu op voor zijn tweede zege op rij, maar lijkt afgaande op het WK niet in zijn beste vorm.

Dit geldt niet voor Dylan Bibic. De negentienjarige Canadees pakte vorig jaar alle nationale juniorentitels op de baan, zowel bij de sprint- als de duuronderdelen.

Dit jaar beleeft hij zijn internationale doorbraak bij de senioren. Met een prachtige laatste ronde won hij tijdens het WK goud op het onderdeel scratch. Gezien zijn leeftijd wordt hij alleen maar beter. Kan hij een aantal keer pieken tijdens de UCI Track Champions League of is dit talent al stabiel genoeg om zich in de top van het klassement te nestelen?

